MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi
|16 Ağustos 2021 15:41
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Öztürk'ün teklifine göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.
Yabancı merkez temsilcisi kabul edilenler tarafından habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi her türlü bilgi aktarımı faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlere muhatap yararlanıcının anılan faaliyetlerin yabancı merkez ya da merkezlerce sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleştirildiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde aydınlatılması zorunlu olacak.
Teklifle, bu hükümlere aykırı hareket eden yabancı merkez temsilcileri hakkında cezai müeyyideler öngörülüyor.
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