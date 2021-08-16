3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı
|16 Ağustos 2021 15:49
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Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılan değişiklikler sonrasında il milli eğitim müdürlükleri de değiştirilmeye başlandı.
ANKARA: Nevşehir'de 2004-2012 yılları arasında Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış ve sonrasında Nevşehir'de ikamet etmeye devam etmiş Harun Fatsa, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alınmasının ardından ve Ankara İline atandı.
İZMİR: İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, görevden alındı ve "Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı" olarak görevlendirildi. Görevden alınan Ömer YAHŞİ'nin yerine ise Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür atandı.
BURSA: Sabahattin Dülger'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.
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