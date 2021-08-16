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Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Müsebbibi emperyalist ülkelerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tablonun yegane müsebbibi emperyalist ülkelerdir. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı meşrudur, dostanedir" dedi.
16 Ağustos 2021 15:49
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Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Müsebbibi emperyalist ülkelerdir

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi.

Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamayla Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

''YEGANE MÜSEBBİBİ EMPERYALİST ÜLKELER''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afganistan'ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''

Afganistan'ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan'daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.''
Memurlar.Net
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