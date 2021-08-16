Uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
|16 Ağustos 2021 16:03
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Kahramanmaraş'taki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında düşen uçakta hayatını kaybedenler için törenler yapıldı.
Pilot Serkan Mirzaoğlu için Elazığ'da tören düzenlendi.
45 yaşındaki Mirzaoğlu iki çocuk babasıydı
Pilotun cenazesi vasiyeti üzerine bir ay önce hayatını kaybeden babasının yanına defnedildi.
Orman mühendisi Oğuz Avşar Ayanoğlu için memleketi Mersin'in Mut ilçesinde tören yapıldı.
48 yaşındaki Ayanoğlu iki çocuk babasıydı. Cenazesi Mut Şehitliği'nde toprağa verildi.
Koordinatör Edip Uzunoğlu ise dört çocuk babasıydı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Uçağın 5 kişilik Rus mürettebattı için de Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınında görev alan uçak, cumartesi günü alevlere müdahale sırasında düşmüştü. Uçaktaki 8 personelden kurtulan olmamıştı.
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