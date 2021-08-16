https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı

Sıfır otomobillerde ÖTV rakamlarının güncellenmesiyle birlikte tüm markalar bazı otomobillerde fiyatlarını düşürdü. Piyasada sıfır araç olmadığı gerekçesiyle ikinci el piyasasında bazı kişiler fiyatları sıfırlardan 40-50 bin lira daha yüksek yazmaya başladı.
16 Ağustos 2021 16:20
+Aa- Yazdır
ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı

Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden düzenlendi. Bu sayede birçok otomobil ÖTV alt dilimine dahil oldu. Böylece fiyatlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler gerçekleşti.

Satışları rekorlar kıran sıfır otomobil piyasasına daha da canlılık katacak olan bu gelişme sonrasında ikinci el piyasasında beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre bayilerin 300 bin liralık otomobillerin fiyatlarını 250 bin liraya kadar düşürmesine rağmen fırsatçılık peşinde koşan ikinci el kurnazları kullanılmış otomobilleri 50 bin lira daha fazlaya satmaya devam ediyor.

Fiyatlar düşmedi yükseldi

İlan sitelerine girildiğinde birçok ilanda fiyatların değiştirilmediği, ekstraları olduğu iddiasıyla 50-60 bin lira fazladan fiyatla satıldığı görülüyor. Hatta 2020 model yani 1 yaşını aşmış otomobillerin de fiyatları sıfırlarından daha yüksek yazılmaya başlandı.

İkinci el otomobil alırken sıfır fiyatlarını araştırarak rayiç bedeli ortaya çıkarmanız gerekiyor. Sıfırından daha pahalıya satılan otomobili almak yerine bayilere giderek ilk sahibi olacağınız aracı alabilirsiniz. Böylece hem garanti şartlarından eksiksiz yararlanmış olursunuz. Ayrıca sıfır otomobilin ilk kullanıcısı olacağınız için daha önceden otomobilde bir sorun yaşanmış mı yaşanmamış mı gibi sorular aklınıza takılmaz.

"Vatandaş stokluyor" iddiası

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, vatandaşların otomobilleri yatırım aracı olarak gördüğünü ve stokladığını söyledi. Şahin, galericilerin ellerinde otomobil bulundurmadığını, bayilerde de otomobil kalmadığını ancak satışa çıkan otomobilleri vatandaşların alarak yatırım aracı olarak kullandığını belirtti.

Fiyatlar düşer mi?

Şahin'in açıklamaları şöyle:

İkinci el olayını şöyle anlatmak lazım. Vatandaştan tepki oluşuyor. Satan siz alan ben. Biz aracımızı satarken fiyatımızı indirmediğimiz sürece piyasadan fiyat indirmek hayal oluyor. ÖTV matrahından dolayı oluşan indirim kimsenin malının fiyatını düşürmeyecektir. İhtiyacı olan satacak, piyasanın istediği fiyattan satar.

"Fiyatlar 3 ayda eski yerine gelir"

3 ayda fiyatlar eski yerine gelir. Otomotiv sektörü öngörüsüz bir sektör. Ortada stok yok, araç yokluğu yaşıyoruz. Bu yıl 300 bin otomobil satıldı. 2-3 ayda satılanlar 2020 modeldi, sonra 2021 satıldı. 2021 model otomobil satışı 3-4 aydır sadece 10 bin adet.

"Vatandaş otomobili yatırım aracı olarak görmeye başladı"

Geçen yıl 200 bin lira olan otomobilin fiyatı bugün 400 bin lira. Vatandaş bu işi yatırım aracı olarak görmeye başladı. Büyük hata aslında ama ülkemizde bu hale geldi. Otomobil ihtiyaçtır. Ülkemizde durum değişti. Kullanın satın ama yine kar ediyorsunuz. Vatandaş stok yapmaya başladı.

Galericiler şahısları suçladı

İstanbul'da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, fiyat artışlarını yetkisi olmayan ancak galerici gibi çalışan şahısların fırsatçılık yapmasına bağladı. Stoklarda olmayan otomobillerin ikinci ellerinin yüksek fiyattan satıldığını belirten Halıcı, belgesi olan yerlerden otomobil ticaretinin yapılması gerektiğini söyledi.

Halıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Biz 1980'leri yaşamış insanız. Eskiden otomobiller karaborsa satılırdı, o devrin otomobilleri olan Doğan, Şahin piyasada bulunmazdı. Alan da katbekat fazlasına satışa koyardı. Şu anda şahıslar fırsatçılık yapıyor, stoklarda bulunmayan otomobillerin fiyatlarını yüksekten ikinci el olarak satıyorlar. Kendilerine vergi çıkmaması için de bazı galericilerle anlaşıp öyle satış gerçekleştiriyorlar. Galericiler için çıkan düzenleme yürürlüğe girmedikçe böyle fırsatçılıklar görülebilir. Tüm belgelerimiz var, TSE belgesi ekspertiz şirketlerinden de ekspertizlerimizi yaptırıyoruz. Ancak bazı şahıslar el altından otomobil ticareti yapıp piyasada dalgalanmalara neden oluyor."

Kınık: "İkinci oto piyasası olduğu yerde sayıyor"

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, sıfır araçlara gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin ikinci el piyasasına etkisini değerlendirerek, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. Piyasada sıfır araba yok. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor" dedi.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı
16 Ağustos 2021 15:15		 Çeyrek altın ne kadar?
16 Ağustos 2021 13:00
Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor
16 Ağustos 2021 12:53		 Gün ortasında dolar düşüşe geçti
16 Ağustos 2021 12:15
Bankalar, sel nedeniyle müşterilerine kolaylık sağlayacak
16 Ağustos 2021 11:38		 ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
16 Ağustos 2021 11:06
Tarım ÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 22,8 arttı
16 Ağustos 2021 10:40		 Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı
16 Ağustos 2021 10:21
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
16 Ağustos 2021 10:11		 THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
16 Ağustos 2021 09:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Akşener'den Millet İttifakı açıklaması17:15 - Bozkurt'ta çöken apartmanın müteahhidinin mal varlığına tedbir17:09 - İhraç hakim ve savcının da bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:06 - Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi16:59 - Orman mühendisi iki kardeşin 'modern çiftlik' hayali gerçeğe dönüştü16:54 - Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağını düşürdü
16:47 - İçişleri Bakan Yardımcısı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp16:34 - Kadın müşteriyi 'soğuk çay' tartışmasında öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı16:30 - Kadına uçan tekme atan zabıtanın görevine son verildi16:24 - Görevdeki doktor dahil 10 şüpheliye organ ticaretinden gözaltı16:20 - ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı16:15 - Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afganistan' toplantısı
16:11 - Aile hekimleri 'ceza yönetmeliği'ne karşı iş bırakıyor16:03 - Uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı16:00 - Belediye başkanına usulsüz lojman kiralaması Sayıştay raporunda15:49 - 3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı15:49 - Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Müsebbibi emperyalist ülkelerdir
15:41 - MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
ne kadar soğukkanlısınız 4
ilyas ilbey 3
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 3
Öğrenme kulesi 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
ayakkabının vurması 1
mr bean 2
mola vermek 3
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam