Görevdeki doktor dahil 10 şüpheliye organ ticaretinden gözaltı
|16 Ağustos 2021 16:24
|+Aa- Yazdır
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organ ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, böbrek satışı için alıcı bulan ve nakil yapılmasına aracılık ettiği iddia edilen suç örgütü üyelerinin kimliklerini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 Ağustos'ta böbrek vericisi C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B. ve İ.E'yi Nevşehir'de, O.Y'yi Kayseri'de, böbrek alıcısı olduğu belirlenen K.Ü'yü de Mardin'de yakaladı.
Olayda kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. ile böbrek naklinin gerçekleştiği tarihte doktor olarak aktif görevde olan ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen İ. Ö. ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Operasyonun devamında böbreğini borçlarından dolayı satmak zorunda kaldığını beyan eden B.A'nın ifadelerinden yola çıkan ekipler, böbreği aldığı belirlenen E.U. ve kimlik bilgileri yasa dışı organ naklinde kullanılan kardeşi M.Ş.U'yu 12 Ağustos'ta Mardin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden N.B. ile İ.E ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bozkurt'ta çöken apartmanın müteahhidinin mal varlığına tedbir
16 Ağustos 2021 17:15
|Kadın müşteriyi 'soğuk çay' tartışmasında öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 16:34
|Belediye başkanına usulsüz lojman kiralaması Sayıştay raporunda
16 Ağustos 2021 16:00
|Sayıştay uyardı! Sözleşmeli personelden müdür yapılamaz
16 Ağustos 2021 13:36
|Sınavsız müdürlüğün yolu 'özel kalemden' geçti!
16 Ağustos 2021 12:02
|Belediyenin yaptığı uyanıklıklar Sayıştay raporunda!
16 Ağustos 2021 07:04
|Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı
15 Ağustos 2021 20:28
|İnebolu'da selde yıkılan binanın müteahhidine gözaltı kararı
15 Ağustos 2021 11:57
|İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
15 Ağustos 2021 09:15
|Yargıtay'dan ölümlü kazalar için emsal karar
14 Ağustos 2021 22:17