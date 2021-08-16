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Kadına uçan tekme atan zabıtanın görevine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Taksim Meydanı'nda kadına uçan tekme atan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtası olan kişi ile ilgili açıklama yaptı.
16 Ağustos 2021 16:30
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Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavganın yeni görüntülerinde, müdahale edildiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin, bir kadına uçan tekme ile saldırdığı görüldü.

Sosyal medyada kadına tekme atan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) zabıtası olduğu iddia edildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nda kadına uçan tekme atan İBB zabıtası olduğu iddia edilen kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Ongun açıklmasında: Taksim'de görev tanımına aykırı şekilde davranan ve bir kadına şiddet uygulayan zabıta destek birimi personelinin iş akdine son verildi. Hiçbir İBB personeli kamu hizmeti yapmanın sorumluluğu dışında hareket edemez. Kadına yönelik şiddet de İBB yönetimimizin kırmızı çizgisidir.İfadelerini kullandı.

İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nden 'uçan tekme' açıklaması
Memurlar.Net
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