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İhraç hakim ve savcının da bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından ihraç hakim ve savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
16 Ağustos 2021 17:09
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İhraç hakim ve savcının da bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesinde yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ şüphelisi H.Ö, A.D, M.G, İ.Ç. ve H.Ö'yü yakaladı.

Kimlik sorgusunda şüpheliler arasında daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim, savcı ve öğretmenler ile bir de gazetecinin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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