İçişleri Bakan Yardımcısı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TRT Haber yayınında, sel bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"2 bin 381 vatandaşımız tahliye edildi"

Kastamonu ve Sinop'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel bölgelerinden toplam 2 bin 381 vatandaşımız tahliye edildi. Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Diğer yardım faaliyetleri devam ediyor.

"Ulaşıma açılmayan çok az bir yolumuz kaldı"

8 valimizi Sinop ve Kastamonu ilçelerinde görevlendirdik. Köy yollarının ulaşıma açılması ve içme sularının verilmesi için çalışmaları koordine ediyorlar. Ulaşıma açılmayan çok az bir yolumuz kaldı. Hayatın normalleşmesi için yoğun gayret gösteriliyor.

"47 kişi kayıp"

Hayatını kaybeden 71 vatandaşımız var, 47 vatandaşımız kayıp. İnşallah kimliklendirme, diğer işlemler bittiğinde ve arama kurtarma çalışmaları ile birlikte net rakamıda açıklayıp tamamlamış olacağız. Sosyal medyadaki iddialar üzücü. İnsanımızın moralini bozacak, sterese sokacak paylaşımlar kime fayda sağlıyor bilemiyorum.

"Yardımlar 123 milyon 500 bin liraya ulaştı"

Yardımlar 123 milyon 500 bin liraya ulaşmış durumda. İkinci el malzemeler ve bozulacak gıdaları gönderilmemeli. Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın her noktasına hakimiz. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız ancak devletimiz büyük, vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak imkana ve güce sahibiz.