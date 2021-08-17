Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
|17 Ağustos 2021 12:00
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Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.
30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden bazılarının, 2021 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.
HİZMET SÜRELERİNE GÖRE TEKNİK PERSONELİN MEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ
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