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Bozkurt'ta çöken apartmanın müteahhidinin mal varlığına tedbir

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.
16 Ağustos 2021 17:15
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Bozkurt'ta çöken apartmanın müteahhidinin mal varlığına tedbir

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi.

İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.
DHA
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