İhale sonuçlandı. Bir ilimize daha yeni cezaevi yapılıyor
30 Aralık 2020 günü yapılan 'Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü Yapım İşi ihalesi'nin sonucu bugün açıklandı. 16 firmanın teklif verdiği ihaleyi rekabet sonunda 541 milyon 142 bin liraya İntaş Taahüt-Bahadır Mühendislik İş Ortaklığı aldı.
|16 Ağustos 2021 17:44
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712 milyon 986 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanan Konya Ceza İnfaz Kurumu projesi ihalesi açık usülde yapıldı. 16 firmanın teklif verdiği ihaleyi rekabet sonunda 541 milyon 142 bin liraya İntaş Taahüt-Bahadır Mühendislik İş Ortaklığı aldı.
5 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre 12 Ağustos'ta başlayan inşaat 1000 gün sürecek ve 8 Mayıs 2024'te tamamlanacak.
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