Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel dolayısıyla zarar gören okulların yeni eğitim ve öğretime hızlı bir şekilde hazırlanması için temizlik çalışmaları başladı.
|16 Ağustos 2021 17:48
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Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar başlatıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından balçık içinde kalan ev, okul, cadde ve sokaklar balçıktan temizleniyor. Ulus Orman İşletme Şefliği Arazözü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 personel sel nedeniyle çamurla dolan Zafer Köyü İlköğretim Okulunu yeni eğitim ve öğretim yılına hazır etmek için hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin en iyi ortamda eğitim almalarını sağlamak için canla başla çalışan personellere vatandaşlarda destek veriyor.
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