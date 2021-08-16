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Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek

Gaziantep'te 16-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GastroANTEP) iptal edildiği, bütçesinin de sel felaketinden etkilenen vatandaşlara göndereceği bildirildi.
16 Ağustos 2021 18:28
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Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek

Vali Davut Gül, Valilik'te düzenlenen Gaziantep'i Geliştirme Vakfı Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son 40 günde Türkiye'nin farklı noktalarında afetlerin yaşandığını hatırlattı.

Afetlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyen Gül, "Karadeniz'deki Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden dolayı olağanüstü hasarlar meydana geldi. AFAD'ın verdiği son bilgilere göre 7 bin kişi alanda çalışıyor, 1000'den fazla iş makinası, 20'nin üzerinde helikopter var ve devlet her köşede, her alanda çalışmasını yürütüyor. Askeriyle, AFAD'ıyla, yerel yönetimiyle, STK'larla mücadele veriyor." dedi.

Gül, vatandaşların yoğun olarak afet bölgelerine yardım yapmak için başvurduğunu belirterek, millet olarak her zaman her şeyini paylaştığını ve yardım ettiğini dile getirdi.

Gaziantep'te ayni ve nakdi yardım yapmak isteyenlerle ilgili bilgi paylaşan Gül, şunları kaydetti:

"Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD'ın yayınlanan hesaplarına yardım yapabilecek. 'Sel' veya 'yangın' yazarak 1866'ya mesajla 10 lira yardımda bulunabilecek. Bir sanayi kentiyiz ve sanayide de çok sayıda üretilen ürünlerimiz var. Sanayicimiz, hayırseverlerimizden AFAD'ımız alacak, hangi ilde ihtiyaç varsa o ildeki AFAD'a verecek. Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın, devlet yapacaklarını yapıyor ama milletin de milletine sahip çıkmazı lazım. Bir gün veya bir saat sonra ne ile karşılaşacağımız bilmiyoruz, olanı olabildiğince paylaşacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise küresel ısınma, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın zor dönemden geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin afetten önce, afette ve sonrasında bir olduğunu ve gerekli durumlarda herkesin destek verdiğini vurgulayan Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız kararla afet bölgelerine yardımlarda bulacağız. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni (GastroANTEP) iptal ettik ve ayırdığımız kaynağı sel bölgesine göndereceğiz. Bu afetlerin bir an önce durmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım katıldı.
Anadolu Ajansı
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