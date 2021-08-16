Almanya, Afganistan'daki durumu 'yanlış değerlendirdiğini' itiraf etti
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu.
|16 Ağustos 2021 18:47
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Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.
Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.
Maas ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.
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