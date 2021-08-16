Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
|16 Ağustos 2021 19:10
|+Aa- Yazdır
Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakan Yardımcısı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp
16 Ağustos 2021 16:47
|Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
16 Ağustos 2021 15:12
|Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
16 Ağustos 2021 14:55
|Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi
16 Ağustos 2021 14:49
|İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
16 Ağustos 2021 14:11
|Asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı
16 Ağustos 2021 13:58
|Alanya'da tur teknelerinde çıkan yangın söndürüldü
16 Ağustos 2021 13:35
|İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti
16 Ağustos 2021 13:27
|Öğretmen, köpekleri ayırmak isterken yüksekten düşerek can verdi
16 Ağustos 2021 13:22
|Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 12:55