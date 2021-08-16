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'Bakımevinde büyük ihmalkarlık' haberine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal hizmet Bakanlığınca, medyada yer alan "Bakımevinde büyük ihmalkarlık" başlıklı haberdeki işletmenin bir bakımevi olmadığı, Bakanlıkla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtilerek, adli mercilerin gerekli soruşturmayı yürüttüğü bildirildi.
16 Ağustos 2021 19:15
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'Bakımevinde büyük ihmalkarlık' haberine ilişkin açıklama

Bakanlıktan, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bahse konu işletmenin bir bakımevi olmadığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca işletmenin kapatılması için daha önce defaatle işlem yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Haberde, "Samsun'da 94 yaşındaki A.C.Ç'nin, 3. kat balkonundan düşerek ağır yaralandığı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği"nin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın gerçekleştiği adreste bulunan işletme, izinsiz yaşlı bakımı yaptığı için 8 Ağustos 2019 tarihinde Bakanlığımızın girişimleriyle yetkili merciler tarafından kapatılmıştır. Kuruluşun, 'pansiyon' adı altında ruhsatsız işletilmeye devam edildiğinin ikinci kez tespit edilmesi üzerine 9 Ekim 2019 tarihinde tekrar Valilik tarafından kapatma ve tahliye kararı verilmiştir. İşletmenin pansiyon izinleri ile yaşlılara hizmet verdiğinin belirlenmesi üzerine ilgili belediye tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmasına yönelik 8 Eylül 2020 tarihinde karar alınmıştır."

Belediye tarafından alınan kapatma kararına yönelik işlemin, Samsun 3. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararına istinaden gerçekleştirilemediği belirtilen açıklamada, "Yaşlımızın vefatı üzerine suç duyurusunda bulunulmuş olup adli merciler gerekli soruşturmayı yürütmektedir." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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