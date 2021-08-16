https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdüre ayakkabı fırlatan öğretmene 'kademe ilerleme cezası'

Rehber öğretmenler toplantısında tartıştığı müdüre kızarak ayakkabısını fırlatan öğretmene bir sene kademe ilerleme cezası verildi.
16 Ağustos 2021 19:22
+Aa- Yazdır
Müdüre ayakkabı fırlatan öğretmene 'kademe ilerleme cezası'

Öğretmen kararı yargıya taşıdı. Davaya son noktayı koyan Danıştay, öğretmenin cezasını onadı.

Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, Rehberlik Yürütme Kurulu toplantısında okul müdürü ile bir rehber öğretmen tartışmaya başladı. İddiaya göre, öğretmen, "Haysiyetsiz, şerefsiz" diyerek, ayağından çıkardığı ayakkabısını okul müdürüne fırlattı. Müdürün şikayetçi olmasıyla birlikte Valilik İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, müdüre hakaret ederek ayakkabı fırlatan öğretmene bir yıl kıdem ilerleme cezası verdi. Öğretmen kararı İdare Mahkemesine taşıdı. Mahkeme, ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattığı iddialarının sübüta erdiği, 'amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak' fiilini işlediği gerekçesiyle, dava konusu işlemi hukuka uygun bularak, davanın reddine karar verdi. Cezanın iptalini talep eden davacı öğretmen, mahkeme kararını temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi de kararı onadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Halk Eğitimi Merkezi müdürü hastanelik oldu
16 Ağustos 2021 19:24		 Furkan öğretmen, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı
15 Ağustos 2021 15:36
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
15 Ağustos 2021 14:49		 MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
13 Ağustos 2021 00:04
Öğretmenler zorunlu olarak aşılanacak mı?
12 Ağustos 2021 22:04		 Kimya öğretmeni, hangi halde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?
12 Ağustos 2021 00:15
Öğretmen mazeret tayin başvuruları başladı
09 Ağustos 2021 11:42		 Öğretmenlere il dışı tayin iptal hakkı verilecek mi?
06 Ağustos 2021 16:21
İl dışı nakli çıkan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri
04 Ağustos 2021 23:45		 Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
03 Ağustos 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek21:12 - Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'21:11 - Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi21:11 - MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi21:04 - TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı20:56 - MEB'den '150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez' kararı
20:39 - Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi20:31 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor20:30 - 'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti20:17 - MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi20:14 - Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda20:13 - Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor
20:01 - Sel felaketinde hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor19:58 - 9 yıl sonra gelen mutluluk: 'Ömür'e kavuştular19:56 - Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı19:52 - Şehit Astsubay Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi19:51 - Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
19:48 - Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği: İyi ki varsınız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı
UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalbe söz geçirmek 2
semizotu 1
mr bean 1
kafasına göre takılan insan 1
mola vermek 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
canına kıymak 2
karakalem 1
hipermetrop 1
amfide ders almak 2
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam