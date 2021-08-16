Halk Eğitimi Merkezi müdürü hastanelik oldu
|16 Ağustos 2021 19:24
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Burhaniye'de çalışkanlığı ile takdir toplayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, işyerinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik oldu. Pazar günü devam eden tel kırma kursunu izleyen Bülent Dükancı, kurs bitiminde klimanın kablosunu çıkarmak üzere sandalyeye çıktı. Sandalyenin kayması sonucu yere düşen Dükkancı'nın kolunda ve bacağında kırıklar oluştu. Dükancı, kaza sonrası uzun süre sesini duyurmak için gayret gösterirken, 4 saat sonra sesini duyan bir vatandaş ambulans çağırdı.
Halk Eğitimi Merkezi gelen sağlık görevlileri, Dükancı'nın kolunda ve bacağında kırıklar olduğunu belirledi. Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Dükancı, buradaki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Bülent Dükancı'nın odası öğretmen arkadaşları ile dolup taşarken, yarın kolundan ve bacağından ameliyat edileceği öğrenildi. Uzun süre sesini duyurmak için gayret gösterdiğini anlatan Bülent Dükancı, "Kurs bitince arkadaşlar gitti. Ben de klimanın fişini çekmek için sandalyeye çıktım. Klimanın fişini çekerken, birden sandalye kayınca kendimi yerde buldum. Kolumda ve bacağımda dayanılmaz ağrı olduğu için hareket edemedim. Telefona da ulaşamadım. Sesimi duyurmak için gayret gösterdim. Nihayet 4 saat aradan sonra sesimi duyan birileri oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Allah, beterinden korusun. Yarın ameliyat olacağım. Sevenlerimin dualarını bekliyorum" dedi.
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