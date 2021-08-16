https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya Büyükşehir'den 'balık ölümleri'ne ilişkin açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Sapanca ilçesindeki İstanbuldere'den alınan numunelerde, balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği bildirdi.
16 Ağustos 2021 19:31
+Aa- Yazdır
Sakarya Büyükşehir'den 'balık ölümleri'ne ilişkin açıklama

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı ekip, "bölgede çalışma yapan kepçenin suyu bulandırdığı ve dere suyuna çimento karıştığı" iddiaları üzerine numune aldı.

Ekibin kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan incelemeler ve alınan numuneler sonucu derede akan suda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Bölgede yürütülen bahse konu bent yapımı çalışması, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yapımı, yüklenici firma tarafın devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılmadan önce 25 Mayıs 2021 tarihinde kurumumuzdan görüş alınmış ve Belediyemizce yaklaşık 1 ay öncesinde havza ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak, yürütülen çalışmaya ilişkin takibimiz devam etmektedir."

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının, alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü. İddialar bazı haber sitelerinde de yer almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi
16 Ağustos 2021 20:39		 MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
16 Ağustos 2021 20:17
'Bakımevinde büyük ihmalkarlık' haberine ilişkin açıklama
16 Ağustos 2021 19:15		 Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya için harekete geçti
16 Ağustos 2021 18:27
Akşener'den Millet İttifakı açıklaması
16 Ağustos 2021 17:24		 Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afganistan' toplantısı
16 Ağustos 2021 16:15
Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Müsebbibi emperyalist ülkelerdir
16 Ağustos 2021 15:49		 MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi
16 Ağustos 2021 15:41
Erdoğan: İkinci çeyreği ciddi bir büyüme ile kapatacağız
16 Ağustos 2021 15:02		 HDP kapatma davasında ek süre istedi
16 Ağustos 2021 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek21:12 - Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'21:11 - Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi21:11 - MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi21:04 - TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı20:56 - MEB'den '150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez' kararı
20:39 - Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi20:31 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor20:30 - 'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti20:17 - MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi20:14 - Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda20:13 - Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor
20:01 - Sel felaketinde hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor19:58 - 9 yıl sonra gelen mutluluk: 'Ömür'e kavuştular19:56 - Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı19:52 - Şehit Astsubay Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi19:51 - Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
19:48 - Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği: İyi ki varsınız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı
UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak lezzetleri 2
ben şeker kullanmıyorum 2
bugün de ağlamaya doyduk çok şükür 1
can sıkıntısını yenme 2
çıtkırıldım 2
en yorucu spor 1
şu an çalan şarkı 1
aşure günü 1
sallantıda kalmak 1
canına kıymak 2
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam