Sakarya Büyükşehir'den 'balık ölümleri'ne ilişkin açıklama
|16 Ağustos 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı ekip, "bölgede çalışma yapan kepçenin suyu bulandırdığı ve dere suyuna çimento karıştığı" iddiaları üzerine numune aldı.
Ekibin kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan incelemeler ve alınan numuneler sonucu derede akan suda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Bölgede yürütülen bahse konu bent yapımı çalışması, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yapımı, yüklenici firma tarafın devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılmadan önce 25 Mayıs 2021 tarihinde kurumumuzdan görüş alınmış ve Belediyemizce yaklaşık 1 ay öncesinde havza ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak, yürütülen çalışmaya ilişkin takibimiz devam etmektedir."
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının, alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü. İddialar bazı haber sitelerinde de yer almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi
16 Ağustos 2021 20:39
|MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
16 Ağustos 2021 20:17
|'Bakımevinde büyük ihmalkarlık' haberine ilişkin açıklama
16 Ağustos 2021 19:15
|Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya için harekete geçti
16 Ağustos 2021 18:27
|Akşener'den Millet İttifakı açıklaması
16 Ağustos 2021 17:24
|Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afganistan' toplantısı
16 Ağustos 2021 16:15
|Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Müsebbibi emperyalist ülkelerdir
16 Ağustos 2021 15:49
|MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi
16 Ağustos 2021 15:41
|Erdoğan: İkinci çeyreği ciddi bir büyüme ile kapatacağız
16 Ağustos 2021 15:02
|HDP kapatma davasında ek süre istedi
16 Ağustos 2021 13:45