Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
|16 Ağustos 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde okul bahçelerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine uygunsuz yazı yazdığı öne sürülen sanık hakkında, 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, olay sonrası gözaltına alınan G.D'nin boya ve malzemeleri Atatürk büstüne zarar vermek ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek amacıyla planlı bir şekilde temin ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.
İddianamede, şüphelinin toplumda infial uyandırma amacıyla eylemi gerçekleştirdiği de kaydedildi.
Şüphelinin HTS kayıtlarından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçlarından haklarında birden fazla işlem yapılan 10 kişiyle birden çok kez iletişim kurduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı.
İddianamenin sonuç bölümünde ise sanığın, "Atatürk'ün hatırasına hakaret", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından 29 yıla kadar hapsi talep edildi.
- Olay
Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesi olayının faili G.D, 30 Mart'ta yakalanmıştı.
Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı ya da kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti.
Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
16 Ağustos 2021 19:10
|İçişleri Bakan Yardımcısı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp
16 Ağustos 2021 16:47
|Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
16 Ağustos 2021 15:12
|Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
16 Ağustos 2021 14:55
|Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi
16 Ağustos 2021 14:49
|İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
16 Ağustos 2021 14:11
|Asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı
16 Ağustos 2021 13:58
|İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti
16 Ağustos 2021 13:27
|Öğretmen, köpekleri ayırmak isterken yüksekten düşerek can verdi
16 Ağustos 2021 13:22
|Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 12:55