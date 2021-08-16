1149 internet sitesine erişim engellendi
|16 Ağustos 2021 19:43
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuzda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda, kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle "oltalama" metodu kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri ve şifreleriyle sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi amaçlanarak dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmak maksadıyla oluşturulan 1149 internet sitesinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sitelere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu Türkiye'den erişimin engellendiği belirtildi.
Terör örgütlerini övdüğü, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği, müstehcenlik ve fuhuş maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 141 internet sitesine erişimin engellendiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren, Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve terör örgütlerinin propagandasını yatığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
16 Ağustos 2021 19:51
|İhale sonuçlandı. Bir ilimize daha yeni cezaevi yapılıyor
16 Ağustos 2021 17:44
|Kadına uçan tekme atan zabıtanın görevine son verildi
16 Ağustos 2021 16:30
|3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı
16 Ağustos 2021 15:49
|Diyanet, 24 hafta süreli Tashih-i Huruf kursu açıyor
16 Ağustos 2021 15:39
|Sağlık ekipleri, düğüne gelen davetlilere aşı yaptı
16 Ağustos 2021 14:06
|Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması
16 Ağustos 2021 13:30
|Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
16 Ağustos 2021 13:02
|Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti
16 Ağustos 2021 10:30
|Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16 Ağustos 2021 09:58