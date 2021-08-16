Şehit Astsubay Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.
|16 Ağustos 2021 19:52
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22 yaşındaki Şehit Tuncer'in cenazesini taşıyan uçak 12. Hava Üs Komutanlığı'na iniş yaptı. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, ailesi ve askeri erkan tarafından karşılanan şehit Tuncer'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve babası vefat eden şehidin yakınları burada, "Türk bayrağına kurban olayım" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Yılmaz Tuncer, yarın Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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