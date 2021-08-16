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Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı

Muğla, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı kamp alanında kira borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilen Güllü, olayın kira ve mal sahibi ile ilgisinin olmadığını belirtti. Güllü, "Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" diyerek suç duyurusunda bulundu.
16 Ağustos 2021 19:56
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Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı

Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü'nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı. Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey'in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.

ÜÇ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm'den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey'in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu. Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.

"SOMUT DELİLLERİMİZİ SAVCILIĞA SUNDUK"

Güllü'nün avukatı Mert Erdoğan ise "Olay zaten basına yansıdığı gibi ayın 9'unda gerçekleşiyor. Fakat dosya adli makamlara yansıdığı için ve gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeden şunu söylemekte fayda var. Bir olayın, basına yansıtıldığı şekli, bir de evveliyatı var. Yani sizlerin gördüğü bu olayın, 5 dakika öncesi veya 10 dakika öncesi de muhakkak var. Biz bunları da, savcılık kanalıyla getirilmesini istedik. Bir de aynı gecenin akşamında birkaç saat sonra yaşanılanlar var. Bu da zaten yargıya intikal etmiştir. Şu kadarını söylemekte fayda var, burada ayakları üzerinde tek başına durmaya çalışan bir kadının mücadelesi ve bir annenin çırpınışı var. Olay bunlardan ibarettir. Bunun dışındaki konular, tamamen yargıya intikal etmiştir. Bizler somut delillerimizi, savcılık makamına sunduk" dedi. Darp, tehdit ve hakaret suçlarından şikayette bulunduklarını söyleyen avukat Erdoğan, kadına karşı suç işlendiği için koruma talebinde bulunduklarını da belirtti.
DHA
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