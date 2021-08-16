Sel felaketinde hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı.
|16 Ağustos 2021 20:01
|+Aa- Yazdır
İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.
İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.
Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
16 Ağustos 2021 21:11
|Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek
16 Ağustos 2021 18:28
|Selin vurduğu okullar eğitim-öğretime hazırlanmak için temizleniyor
16 Ağustos 2021 17:48
|Orman mühendisi iki kardeşin 'modern çiftlik' hayali gerçeğe dönüştü
16 Ağustos 2021 16:59
|Uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
16 Ağustos 2021 16:03
|Şehit annesi, oğlunu böyle uğurladı: Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git
16 Ağustos 2021 15:33
|Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
16 Ağustos 2021 15:26
|Sel bir gün sonra olsa felaketin boyutu kat kat artacaktı
16 Ağustos 2021 14:30
|Ordu'da bir haftada 671 noktada heyelan meydana geldi
16 Ağustos 2021 14:25
|Çalışanı koronavirüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı
16 Ağustos 2021 14:20