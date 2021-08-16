https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya federal mahkemede dava açtı.
16 Ağustos 2021 20:13
+Aa- Yazdır
Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor

Blue Origin, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.

Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.

- NASA'nın 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor

Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.

Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı.

NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kabil Havalimanı'ndaki arbedede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
16 Ağustos 2021 19:14		 Almanya, Afganistan'daki durumu 'yanlış değerlendirdiğini' itiraf etti
16 Ağustos 2021 18:47
Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağını düşürdü
16 Ağustos 2021 16:54		 Afganistan'ın ismi değişiyor
16 Ağustos 2021 07:41
Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
16 Ağustos 2021 06:15		 Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı
15 Ağustos 2021 21:26
Taliban başkent Kabil'e girdi: Afganistan'da yönetim değişiyor
15 Ağustos 2021 14:00		 En-Nuceba haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti
14 Ağustos 2021 06:57
Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu
14 Ağustos 2021 00:05		 Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
13 Ağustos 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek21:12 - Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'21:11 - Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi21:11 - MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi21:04 - TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı20:56 - MEB'den '150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez' kararı
20:39 - Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi20:31 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor20:30 - 'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti20:17 - MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi20:14 - Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda20:13 - Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor
20:01 - Sel felaketinde hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor19:58 - 9 yıl sonra gelen mutluluk: 'Ömür'e kavuştular19:56 - Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı19:52 - Şehit Astsubay Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi19:51 - Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
19:48 - Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği: İyi ki varsınız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
ÖTV ile sıfır araba fiyatları düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı
UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
3 il milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilyas ilbey 3
kar havası 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
sokak jargonu 2
sallantıda kalmak 1
kafasına göre takılan insan 1
bulaşık yıkama algoritması 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
bal böceği burcu 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam