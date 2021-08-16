MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da helikopterlerle şu ana kadar 681 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
|16 Ağustos 2021 20:17
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MSB, sosyal medya hesabından tahliye görüntülerinin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, her zaman Türk milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
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