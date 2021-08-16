MEB'den '150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez' kararı
|16 Ağustos 2021 20:56
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Öğretmenevlerinde 150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez
MEB Personel Genel Müdürlüğü, Ankara Başkent Öğretmenevi ve Akşam sanat Okulunda çıraklık ve stajyer öğrencilere beceri eğitimi verildiğinden bahisle ek ders ücretinin hangi gösterge rakamı üzerinden verileceği yönündeki sorusunu cevapladı.
Bakanlığın 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı genelgesine atıfta bulunan MEB Personel Genel Müdürlüğü 10/08/2021 tarihli yazısında, Ankara Başkent Öğretmenevi ve Akşam sanat Okulu'nun yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları kapsamında olduğunu, bu nedenle buradaki yöneticilerin ek ders ücretinin gece öğretimi üzerinden değil gündüz öğretimi üzerinden ödenmesi gerektiğini belirtti. Genelgeyi görmek için tıklayın.
Uygulamada 657 sayılı Kanunun 176. maddesi gereğince gündüz öğretimi için 140 gösterge üzerinden yarı yıl ve yaz tatilleri ile Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18:00'den sonra başlayan faaliyetler için 150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır.
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