TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını bildirdi.
|16 Ağustos 2021 21:04
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023'te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.
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