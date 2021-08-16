Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi.
|16 Ağustos 2021 21:11
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