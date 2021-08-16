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Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi.
16 Ağustos 2021 21:11
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Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Öztürk'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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