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MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2021 Merkezi Sınav yerleştirmeye esas 2. nakil işlemlerinde, 776 öğrencinin tercihlerini onaylamayan okul müdürleri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmasını istedi.
16 Ağustos 2021 21:11
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MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi

MEB Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, "Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü"nün isteği üzerine, yerleştirmeye esas 2. nakil işlemlerinde, 776 öğrencinin tercihlerini onaylamayan okul müdürleri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmasını istedi.

Memurlar.Net
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