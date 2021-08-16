MEB, işini yapmayan müdürler hakkında soruşturma istedi
MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2021 Merkezi Sınav yerleştirmeye esas 2. nakil işlemlerinde, 776 öğrencinin tercihlerini onaylamayan okul müdürleri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmasını istedi.
|16 Ağustos 2021 21:11
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