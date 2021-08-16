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Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek

Seçkin birliklerin atış testlerinde kullanılmak ve var olan kabiliyetlerin artırılmasını sağlamak amacıyla uzaktan kumanda edilebilen Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi geliştirildi.
16 Ağustos 2021 21:17
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Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gön Savunma, yarın başlayacak ve 20 Ağustos'a kadar sürecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) uzaktan kumandayla hareket eden Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi'ni tanıtacak.

Sistem sayesinde askeri personelin refleksinin artırılması, manevra kabiliyetinin yükseltilmesi, hareket ve nişan becerilerinin üst seviyeye çıkartılması ve doğal hareketi tahmin etmeye ve yorumlamaya yönelik becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Bunların yanı sıra personelin anlık değişen durumlar karşısında ani karar verme yeteneğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi, belirli senaryolar çerçevesinde (saklanma, kaçma ve saldırma) kullanıcının isteği doğrultusunda uzaktan kumandayla hareket ettirilebiliyor. Tüm robotlar ayrı kumandalar ve ayrı kullanıcılarla aynı eğitim senaryosunda kullanılabileceği gibi, tek kumandayla birden fazla robot yönlendirilebiliyor.

Sistem, açık alan eğitimlerinde yakın mesafe ve uzak mesafe (keskin nişancı) eğitimlerine uygun tasarlandı. Yakın mesafe eğitimlerinde önem teşkil eden kurşun sekme ihtimallerini minimuma indirecek yapı dizayn edildi.

Zorlu hedefler, doğal koşullar

Keskin nişancı uygulamalarında, çok yönlü hareketli hedef değişken hızlarla kumanda edilebiliyor. Bu sayede keskin nişancılar için oldukça zorlu ancak doğal koşullar oluşturarak saha operasyonları hakkında gerçekçi bir taktik imkanı veriliyor.

Kaçış uygulamasında, çok yönlü hareketli hedef uzaktan kumanda kontrolü sayesinde ani manevralarla nişan alan personelden, farklı hızlarda ve doğrultularda uzaklaşabiliyor. Bu uygulamayla hedef mesafesinin anlık değişimi karşısında odaklanma, koordinasyon ve hızlı karar verme kabiliyetleri geliştiriliyor.

Saklanma uygulamasında, hedef açık arazi veya kapalı alan eğitimlerinde hızlı manevra kabiliyetleri sayesinde duvar, kolon, ağaç ve benzerleri gibi objelerin arkasına konumlandırılabiliyor. Bu sayede personelin hızlı karar verme ve zorlu koşullar altında nişan alma kabiliyetleri artırılıyor.

Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi, bina içi eğitimlerinde gerçekçi bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla robot alt taşıyıcı sistemi, standart koridor ve kapı geçiş ölçülerine uygun tasarlandı. 360 derece dönebilme kabiliyeti sayesinde bina içi kullanıma elverişli olan sistemle, kapalı alan uygulamalarında yakın mesafe atış eğitimleri gerçekleştirilebiliyor.

Üreticisi kısıtlı, temini zor

Gön Savunma Genel Müdürü Ece Göncü Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'e son 2 yılda gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarının sonunda ortaya çıkan "hareketli hedef sistemleri", "termal hedefler", "rotatif (döner) hedefler" ile katılacaklarını söyledi.

Hareketli hedef sistemlerinin dünyada üreticisinin çok kısıtlı olduğunu ve tedarikinde zorlanıldığını belirten Saka, bu sistemler sayesinde seçkin timlerin atış kabiliyetlerinin geliştirilmesi, atış sürelerinin kısaltılması ve reflekslerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabildiğini bildirdi.

Saka, hareketli hedefin 500 metre menzile sahip olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Radyo frekans yöntemiyle uzaktan kumandayla çalıştırılan bir hedef. Atış sırasında atışa tepki olarak üzerindeki elektronik donanımlarıyla yatarak vurulduğunu çok uzak mesafelerden gösterebiliyor ve kısa sürede kalkarak atışın isabetli olduğunu görmemizi sağlıyor. Sistemler önemli birliklerin testlerinden başarıyla geçti. Yalnızca yaz hava şartlarında değil, kış döneminde de yokuşlu ve toprak zeminlerde, karda ürünlerimizin çok başarılı şekilde yol aldığını, isabetli atışlarda yatıp kalkarak bu atışlara cevap verdiğini gördük. Başarılı testlerin ardından hem ülkemize hem yurt dışına bu milli ürünle açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Saka, tüm ürünlerin farklı çeşitleriyle göreve hazır durumda olduğunu, emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının çok kısa sürede karşılanabileceğini belirtti.

Ece Göncü Saka, Termal Hedef Sistemi'nin ise özellikle seçkin timlerin keskin nişancılarının eğitimine yönelik geliştirildiğini dile getirdi. Saka, "Özel bir ısıtma sistemi sayesinde keskin nişancılarımızın kullandığı ısıya duyarlı silahlarla gece ve gündüz hedefin yerini belli ederek atış kabiliyetlerini güçlendirme üzere üretilmiş bir ürün. IDEF 2021'de bu ürünü de ilgililerin beğenisine sunacağız." dedi.

Çelik rotatif hedeflerin ise vuruldukça aynı anda yer değiştirip döndüklerini anlatan Saka, bu hedefleri projeye ve istenilen büyüklükte, atışa dayanıklı olarak üretebildiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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