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Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü

Kayseri ve Develi'nin çok önemli değerlerinden olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü kurudu. Sıcaklığın yoğun olması ve beklenen yağışın da olmaması nedeniyle Yay Gölü'nün kuruduğunu gören çoban ve vatandaşlar; ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.
16 Ağustos 2021 22:10
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Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü

Kayseri ve Develi'nin çok önemli değerlerinden olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü kurudu. Sıcaklığın yoğun olması ve beklenen yağışın da olmaması nedeniyle Yay Gölü'nün kuruduğunu gören çoban ve vatandaşlar; ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü - Tıkla İzle

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çobanlık yapan Bilal Sınırtepe, "Buradaki Yay Gölü kurudu, artık hayvanlarımızı sulama için 5-6 kilometre yol gidiyoruz. Hayvanlarımızı susuzluktan kırılmak üzere. Daha önce hiç başımıza böyle bir şey gelmedi, hiç Yay Gölü'nün kuruduğuna şahit olmamıştık" ifadelerini kullandı.

İlk defa Yay Gölü'nün kuruduğunu gören 71 yaşındaki Ali Yargı ise, "Ben bu yaşıma kadar gölün kuruduğunu yeni görüyorum. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Gençliğimizde burada çobanlık yapardık ama hiç böyle kurumamıştı. Her kuş çeşidinin olduğu, çok güzel bir yerdi ama su gidince kuşlar da gitti. Çöle döndü buralar" dedi.

Sultan Sazlığı

Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu, nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerinde yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.
İhlas Haber Ajansı
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