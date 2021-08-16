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Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda

Yurt genelinde çıkan orman yangınlarına destek için kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen 53 itfaiye aracı ile 220 personel görevlerini tamamlayarak dönüş yoluna geçti. Azerbaycanlı itfaiyecilerin konvoyu dönüş yolunda Afyonkarahisar'dan da geçti.
16 Ağustos 2021 22:13
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Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda

Kardeş ülke Azerbaycan, Antalya ve Muğla başta olmak üzere yurt genelinde uzunca bir süre devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için 53 itfaiye aracı ile 220 personelini yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye yolladı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler yangınlara müdahalede destek görevini tamamladı. Ekiplerin konvoy halinde geçişleri Afyonkarahisar - Ankara karayolunda görüntülendi.

Ekiplerin karayolu üzerinden öğle saatlerinde Ankara'ya ulaşacakları ifade edildi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın yangınların söndürülmesinde etkin bir görev üstlendikleri öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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