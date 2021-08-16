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Son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
16 Ağustos 2021 22:17
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Son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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