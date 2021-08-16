Kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu

MEB'DEN '150 GÖSTERGE ÜZERİNDEN EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEZ' KARARI Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10/08/2021 tarihli yazısında, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarından birisi olan öğretmenevlerinde görev yapan yöneticilerin ek ders ücretinin, eğitim hafta sonu da olsa, saat 18:00'den sonra da olsa, gündüz öğretim göstergesi olan 140 üzerinden ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğini belirtti.