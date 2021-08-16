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Taliban Sözcüsü: Türkiye bizim için kardeş ülkedir

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." şeklinde konuştu. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Shaheen, Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi..
16 Ağustos 2021 22:49
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Taliban Sözcüsü: Türkiye bizim için kardeş ülkedir

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

A Haber canlı yayınına bağlanan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." dedi.

ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARINA CEVAP

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen çocuk kaçırma iddialarını yalanladı.

İddialar hakkında konuşan Shaheen, "Bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın." ifadelerine yer verdi.

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Memurlar.Net
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