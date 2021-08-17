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Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 34. İl Temsilcileri Toplantısı'nda sözleşme görüşmelerinde izleyecek yol haritası tartışıldığını ve demokratik hakkı kullanmak amacıyla 19 Ağustos saat 18.00'de Ankara'da eylem yapılması kararı alındığını açıkladı
17 Ağustos 2021 00:09
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Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı

Memur Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı 34. İl Temsilcileri Toplantısı'nda, sözleşme görüşmelerinde izleyecek yol haritası tartışıldı.

- "19 Ağustos eylem yapılması kararlaştırıldı"

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri toplantısında, şu kararlar alındı:

"12 Ağustos'ta kamu işvereni tarafından sunulan teklifi kabul etmiyor, 'en kısa sürede' ve 'müzakeresi yetişebilecek' nitelikte, 'yeni, makul, adil ve müzakere etmeyi gerektirecek' teklif bekliyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın görüşme ve müzakerelerde de ifade ettiği şekilde bürokrasinin, siyasetin ve kurumların kamu görevlilerinin emeğine değer verme noktasında özel bir gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu tespit ve kararların yanında, kamu işvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19 Ağustos saat 18.00'de Ankara'da eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapması."
Memurlar.Net
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