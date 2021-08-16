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Türkiye'de ilk GES İstanbul'da kuruldu

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 4,2'sinin sağlandığı güneş enerjisinde kurulu güç 7 bin 325 megavata ulaştı.
16 Ağustos 2021 23:15
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Türkiye'de ilk GES İstanbul'da kuruldu

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 98 bin 263 megavata yükseldi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin yaklaşık 52 bin megavatını oluşturdu.

Güneş enerjisi kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 7 bin 325 megavata yükselirken, bunun 699 megavatını lisanslı santraller, 6 bin 626 megavatını ise lisanssız santraller teşkil etti.

Bu dönemde, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 7,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yüzde 14'e ulaştı.

Güneş enerjisinde temmuz sonu itibarıyla elektrik üretimi yapan santral sayısı ise 7 bin 995'e çıktı.

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki 188,8 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin 8 milyar kilovatsaati güneşten elde edildi. Böylece, güneş bu dönemde toplam elektrik üretimi içindeki payını yüzde 4,2'ye çıkardı.

Güneş enerjisinde en yüksek kapasite Konya'da

Güneş enerjisinde il bazında en yüksek kapasite 914,9 megavatla Konya'da bulunurken, bunu 390,9 megavatla Ankara, 376,7 megavatla Şanlıurfa, 335,9 megavatla Kayseri ve 294,6 megavatla İzmir takip etti.

Kahramanmaraş 250,3 megavat, Afyonkarahisar 246,4 megavat, Manisa 223,5 megavat, Gaziantep 220,3 megavat, Mersin 204,1 megavat, Antalya 197,9 megavat, Denizli 194,9 megavat, Elazığ 172,8 megavat, Eskişehir 161,4 megavat ve Isparta 160,4 megavat ile güneş enerjisi kurulu gücü en yüksek 15 şehir oldu.

Türkiye'de ilk GES İstanbul'da kuruldu

Türkiye'nin ilk termal güneş enerjisi santrali (GES) İstanbul İkitelli'de kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İnosol Enerji'nin ortak çalışmasıyla hayata geçen proje 500 kilovat kurulu gücündeydi.

Güneş enerjisinde 2014'te kurulu güç 40,2 megavat iken 2015'te 248,8 megavat seviyesine ulaştı. Bu kapasite, 2016'da 832,5 megavat, 2017'de 3 bin 420 megavat, 2018'de 5 bin 62 megavat, 2019'da 5 bin 595 megavat oldu.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl sonunda 6 bin 667 megavat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, güneş enerjisi alanında Kalyon Enerji 305 megavat, Akfen Enerji 121,4 megavat ve Naturel Enerji 118 megavatla en yüksek kurulu güce sahip ilk 3 şirket olarak öne çıkıyor.
Anadolu Ajansı
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