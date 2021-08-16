Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek
|16 Ağustos 2021 23:18
|+Aa- Yazdır
Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesine yönelik farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor.
Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.
Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.
Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi.
Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.
Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.
Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Biden'dan Afganistan açıklaması
16 Ağustos 2021 23:39
|Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'yı dava ediyor
16 Ağustos 2021 20:13
|Kabil Havalimanı'ndaki arbedede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
16 Ağustos 2021 19:14
|Almanya, Afganistan'daki durumu 'yanlış değerlendirdiğini' itiraf etti
16 Ağustos 2021 18:47
|Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağını düşürdü
16 Ağustos 2021 16:54
|Afganistan'ın ismi değişiyor
16 Ağustos 2021 07:41
|Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
16 Ağustos 2021 06:15
|Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı
15 Ağustos 2021 21:26
|Taliban başkent Kabil'e girdi: Afganistan'da yönetim değişiyor
15 Ağustos 2021 14:00
|En-Nuceba haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti
14 Ağustos 2021 06:57