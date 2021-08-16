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Türkiye, Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçti

Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçtiği ancak Taliban isterse 'teknik ve güvenlik desteği sağlayabileceği' belirtildi.
16 Ağustos 2021 23:25
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Türkiye, Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçti

Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçtiği belirtildi. Reuters'a konuşan Türk kaynaklar, ancak Taliban'ın talep etmesi halinde Türkiye'nin teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan iki Türk güvenlik kaynağı, havaalanındaki "kaos" nedeniyle "Türk askerlerinin kontrolü ele alma süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.

Türk güvenlik yetkilileri, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" dedi.
Memurlar.Net
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