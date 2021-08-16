https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor

Eskişehir'de 1987 yılında ormanda çalışırken kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kalan Osman Ciga (69), 31 yıldır tekerlekli sandalyeyle, 1652 rakımlı Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde ormanları gözetliyor. Eşiyle birlikte çalışan Ciga, "Gece, gündüz sürekli nöbetteyiz" dedi.
16 Ağustos 2021 23:34
+Aa- Yazdır
31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor

Seyitgazi ilçesi İdrisyayla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 7 torunu olan Osman Ciga, ormanda çalışırken kesilen bir ağacın üzerine devrilmesiyle belden aşağısı felç oldu. Ciga, 1990 yılında Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin teklifi üzerine Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde eşi Ayşe Ciga (64) ile çalışmaya başladı. Elinden düşürmediği dürbünle ormanları gözetleyen Ciga'ya, terlekli sandalye kullandığı için müdürlük tarafından iki katlı yangın gözetleme kulesine asansör de yapıldı. Osman Ciga ve eşi Ayşe Ciga mevsim şartlarına göre haziran ayında kuleye çıkıp, kasım ayında ise kuleden inip Kırka Orman İşletme Şefliği'ndeki santralde çalışıyor.

'GECE GÜNDÜZ NÖBETTEYİZ'

Eşiyle gece gündüz, orman yangınlarına karşı nöbet tuttuklarını söyleyen Osman Ciga, "İdrisyayla köyünde doğup, büyüdüm. 1987'de İdrisyayla yakınlarındaki ormanda ağaçlar kesilirken kazayla üzerime ağaç devrildi ve belden aşağı felç kaldım. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 'Seni ailenle birlikte işe alalım' dediler. 1990 yılında işe başladım. O günden beri eşimle burada çalışıyoruz, ormanları gözetliyoruz. Bütün gün buradan bir yere ayrılmam. Sadece merdivenin yanına gidip, gelirim. Eşim de içeride telsizlere bakar. Gece gündüz sürekli nöbetteyiz. 2002 yılında büyük bir yangın çıktı. Biz hemen telsizle haber verdik ama rüzgar 80 kilometre hızla esince ekipler gelene kadar çok büyüdü. Engelleyemedik ve 76 hektarlık alan yandı. Ondan başka da büyük yangın olmadı. Son çıkan yangınları gördüğüm zaman ciğerim yandı. Başka yerlerde çıkmasın diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Ayşe Ciga da "Eşimle birlikte yangın gözetleme kulesinde çalışıyorum. Burada eşime yardım ediyorum" dedi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ise, "Sorumluluk alanımızda 177 bin 100 hektar ormanlık alan var. Biz bu ormanlık alanları toplam 6 kule, 12 personelle 24 saat esasına göre gözlemliyoruz. Personellerimiz kendi gözetledikleri alan içerisinde bir duman gördükleri zaman bölgeye en yakın yangın müdahale ekibimize haber veriyor" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
16 Ağustos 2021 23:56		 Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda
16 Ağustos 2021 22:13
Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'
16 Ağustos 2021 21:12		 'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti
16 Ağustos 2021 20:30
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
16 Ağustos 2021 20:14		 İki kalbi olduğu için 9 yıl baba olamadı
16 Ağustos 2021 19:58
Şehit Astsubay Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi
16 Ağustos 2021 19:52		 Prof. Dr. Yalçın: Yoğun bakım hastalarının yüzde 90'ı aşısız
16 Ağustos 2021 19:44
Uzmanından uyarı: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
16 Ağustos 2021 19:38		 Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
16 Ağustos 2021 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:39 - Vali Yardımcısı Arat: İçeride gerekli güvenlik önlemini aldık herhangi bir sorun yok00:09 - Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı00:04 - Hizmet birimi başka şehre taşınan kamu personelinin gitme dışında başka seçeneği var mı?00:02 - 17 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor23:39 - Biden'dan Afganistan açıklaması
23:34 - 31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor23:29 - Marcao, ilk kez kendi takım arkadaşına kafa atan futbolcu oldu23:25 - Türkiye, Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçti23:18 - Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek23:15 - Türkiye'de ilk GES İstanbul'da kuruldu23:07 - Bu Aile Sağlığı Merkezi'nde grev yapılmaktadır...!
22:49 - Taliban Sözcüsü: Türkiye bizim için kardeş ülkedir22:27 - Kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu22:17 - Son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi22:13 - Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda22:11 - Bu ağacın yaşı hesaplanamıyor!
22:10 - Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Hizmet birimi başka şehre taşınan kamu personelinin gitme dışında başka seçeneği var mı?
Vali Yardımcısı Arat: İçeride gerekli güvenlik önlemini aldık herhangi bir sorun yok
17 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bipolar bozukluk 2
güneş yanığı 1
tedavülden kalkan cümleler 2
bal böceği burcu 1
amfide ders almak 2
en yorucu spor 1
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 1
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 2
kahvaltıda kıkırdamak 1
sakız hanım ve mahur bey 1
SON İLANLAR
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 17 İşçi Alacak
Kütahya Dumlupınar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Geçici 30 İşçi Alacak
İstanbul Ulaşım Hizmetleri Araç Kiralama 8 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 60 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam