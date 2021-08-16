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Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararı ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesine ilişkin konuştu. Biden, "Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile" dedi.
16 Ağustos 2021 23:39
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi ve ülkedeki son durum hakkında tüm sorumluluğu Afgan yönetimi ile güvenlik güçlerine atarken, Afganistan'dan çekilme kararının sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki son durum hakkında ilk kez konuştu.

Konuşmasının bütününde Afganistan'dan çekilme kararını şiddetle savunan Biden, kendisinin Afgan savaşını gören 4. başkan olduğunu ve bunu bir sonraki başkana devretmeyeceğini belirtti.

Biden, Afganistan'da "ulus inşası" için hiçbir zaman bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savunurken "Afganistan'da bulunma amacımız hiçbir zaman ulus inşası ya da birleşik ve merkezi bir demokrasi inşası olmadı." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeyi kısa sürede kontrolü alması konusunda topu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine atan Biden, "Afganistan'ın siyasi liderleri kendi halkları için bir araya gelmeyi ve ülkelerinin geleceği için müzakere etmeyi başaramadı." dedi.

Biden ayrıca, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, halen devam eden tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini de dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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