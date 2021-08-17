17 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğince Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde düzenlenecek "Yas-ı Matem Oruç Açma" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ev sahipliğinde düzenlenecek "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi"nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-haziran dönemi yapı izin istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin daveti üzerine gittiği Ürdün'de temaslarda bulunacak.

(Amman)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- AB dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

4- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 22. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

- Toplumsal Afet Derneğinin girişimiyle oluşturulan deprem ve tatbikat çalışma grubunun deprem tatbikatı için tüm kurumların özel ekipleri Vodafone Park Stadyumu'nda bir araya gelecek. Tatbikat, Dolmabahçe rıhtımında çıkarma gemisinin yardım ekiplerini getirmesiyle başlayacak.

(İstanbul/09.30/13.00)

2- Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın naaşı, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

(İstanbul/13.16)

3- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma törenine katılacak, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını inceleyecek, Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile 4 ilçe halk kütüphanesinin toplu açılış töreni ve Coğrafi İşaretli Ürünler Lansman Programı'na iştirak edecek.

(Konya/14.00/15.45/17.00/18.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu etabı, Monaco-Shakhtar Donetsk, Sheriff-Dinamo Zagreb ve Salzburg-Brondby maçlarıyla başlayacak.

(Monaco/Triaspol/Salzburg/22.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, Kızılyıldız-CFR Cluj müsabakasıyla başlayacak.

(Belgrad/22.00)

3- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası Sırbistan'da sürecek. C Grubu'nda bulunan Türkiye ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Novi Sad/18.30)

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