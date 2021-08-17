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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'e gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Ürdün'e gitti.
17 Ağustos 2021 01:09
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'e gitti

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almak üzere dost ve kardeş Ürdündeyiz ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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