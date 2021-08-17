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17 Ağustos depreminin 22. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.
17 Ağustos 2021 04:13
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17 Ağustos depreminin 22. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Gölcük Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikler kuran tilaveti ile başladı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinlikler, sahilde bulunan deprem anıtında devam etti. Depremin meydana geldiği 03.02'de deprem anıtı önünde toplanan Gölcüklüler'e, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, arama kurtarma ekipleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

Deprem anıtı önünde 22 yıl önce meydana gelen felaketin acılarının halen taze olduğunu dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gecenin bu saatinde pek çok hemşerimiz anmak için burada. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos da en uzun günü. O gün yaşadığımız 45 saniyelik süre hem kendi hayatımızı hem de şehrin çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 yılın sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme imkanımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem sabahı biz çok iyi bir şekilde anladık, yasalara ve kurallara uygun şekilde binaları yapmak. Dilerim Allah'tan memleketimizin bir daha böyle afetler yaşamaması. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Doğal afetlerdeki zararları minimize edecek tedbirleri almak zorunda olduklarını belirten Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, "Her afet sonrasında bir ders çıkarmamız gerekiyor. Hala bu acıyı içimizde hissediyoruz. Bu tramvayı hala yaşıyoruz. Ümit ediyorum ülkemiz ve insanlık bu tip afetlerle karşılaşmaz. Tedbirlerimizi alarak olası afetlerden de kendimizi korumak zorundayız. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Deprem gecesi yaşadıklarını 22 yıl geçmesine rağmen unutamadıklarını dile getiren Ergun İkiel adlı vatandaş ise, "Anlatılmayacak kadar korkunçtu diyebilirim o gece. Şaşkınlık vericiydi. Her şeyimizi kaybetmeden önce zannederim aklımızı kaybetmiştik çünkü düşünemiyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Evden dışarıya çıktık, evimiz yıkılmamıştı ama alt katlarda hasarlar vardı. Nereye gideceğimizi bilemedik. Gün ışıyıncaya kadar da hiçbir şeyin farkında olmadık. Yakınımızdaki komşularımızın yardımına koşmayı denedik. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık. Gün ışıdığında neyin ne olduğunu gördük. Unutulmayacak bir andı bizim için" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından deprem anıtı önünde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile okunan duaların ardından anma töreni sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
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