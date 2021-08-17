Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
|17 Ağustos 2021 04:15
|+Aa- Yazdır
Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge öldü, kız ise ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Erkan A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki genç kız Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu
16 Ağustos 2021 22:27
|O müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu
16 Ağustos 2021 21:37
|Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
16 Ağustos 2021 21:28
|Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
16 Ağustos 2021 19:41
|Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
16 Ağustos 2021 19:10
|İçişleri Bakan Yardımcısı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp
16 Ağustos 2021 16:47
|Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
16 Ağustos 2021 15:12
|Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
16 Ağustos 2021 14:55
|Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi
16 Ağustos 2021 14:49
|İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
16 Ağustos 2021 14:11