10 savcı görevlendirildi: DNA'dan kimlik tespiti
|17 Ağustos 2021 06:40
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HSK'nın da Ankara'dan 3 savcıyı görevlendirilmesiyle soruşturmayı yürüten savcı sayısı 10'a ulaştı.
Kastamonu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden ancak teşhis edilemeyen vatandaşların kimlik belirleme işlemleri sürüyor. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
BAŞSAVCI DA YER ALIYOR
İnebolu Başsavcısı Alperen Ertürk'ün de arasında olduğu 7 savcı, soruşturmayı yürütüyordu. HSK'nın da Ankara'dan 3 savcıyı görevlendirilmesiyle soruşturmayı yürüten savcı sayısı 10'a ulaştı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, titizlikle yürütülen soruşturmada incelemeler devam ediyor. Kimlikleri tespit edilen vatandaşların cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim ediliyor. Cenazelerin arasında kimliği tespit edilemeyenler de var. Bu kişilerle ilgili kayıp ihbarında bulunan vatandaşlarla irtibata geçiliyor ve teşhis işlemi yaptırılıyor.
ABDULLAH SARİCA
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