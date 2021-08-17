Aşılamada sıra 15 yaş üstünde
|17 Ağustos 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Aşılamaya ilişkin yeni kararlar alındı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verildi. Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Gençler de haberin ardından hastanelere koştu. 16 yaşındaki Emirhan Kırık, "İnşallah okula gideriz." derken kronik rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Aslı Yıldız "Okullar açılmadan aşı olduğum için mutluyum." diye konuştu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşıda iknanın önemini "Bir kişi
akşama kadar 100 kişiye bulaştırıyorsa, 100 kişiden 3 kişi ölüyor. İkna ettiğimiz
bir kişi ile belki 3 kişinin canını kurtarıyoruz" sözleriyle anlattı.
TAM EŞİKTEYİZ
Vaka artışının düştüğünü söyleyen Yiyit, "Rakamları düşürebilirsek şimdi beklediğimiz dalgayı eylül, ekim, kasıma atabiliriz ama sayıları aşağıya doğru çekemezsek yeni dalga pikini eylül ayında görürüz. Bu zamanda okulların açılmasına denk gelir. Tam bir eşikteyiz. Yeni vaka çıkışını durdurmamız gerekiyor." dedi. Aşının kıymetini anlamak için 'Muğla' örneğini veren Yiyit, şunları söyledi: "Muğla'da aşırı turist var ama oradakiler yüzde 90'ı aşılanmış. En az haftalık ortalama vaka onlarda çıkıyor. Aşılamanın ne kadar kıymetli olduğunu Muğla'da görebiliriz."
HEMEN 3. DOZ
"Okullar açacaksak, büyük kalabalıklar oluşturacaksak bu alanlardaki tüm kişileri aşılamalıyız." diyen Prof. Dr. Yiyit, "Yoğun bakımlardaki yatışlara bakarsak ya 3. doz aşısını olmayan yaşlılar ya da hiç aşı olmayan gençler. Çocuğunu okula gönderen bütün bireylerin eylül ayına kadar aşılarını olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
AŞI KARŞITLARI SALDIRIYOR
Organize bir aşı karşıtlığına maruz kaldıklarını anlatan Yiyit, "Aşı konusunda bilgi eksikliği ya da tereddütü olan grup daha büyük. Sosyal medyada akademisyenler aşı ilgili açıklama yapamıyor. Çünkü organize şekilde hesapları saldırıya uğruyor. Akademisyenleri konuşturmak istemeyen bir grup var. Sosyal medya alanı da daha çok aşı karşıtı kişilere kalıyor." dedi.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin
17 Ağustos 2021 07:03
|Hava sıcaklığı iç kesimlerde artacak - Haritalı
17 Ağustos 2021 06:30
|17 Ağustos depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti
17 Ağustos 2021 04:13
|Kaybolan minik Zümra'dan acı haber geldi
17 Ağustos 2021 01:07
|Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
16 Ağustos 2021 23:56
|31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor
16 Ağustos 2021 23:34
|Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda
16 Ağustos 2021 22:13
|Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'
16 Ağustos 2021 21:12
|'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti
16 Ağustos 2021 20:30
|Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
16 Ağustos 2021 20:14