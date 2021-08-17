Aşılamada sıra 15 yaş üstünde

Aşılamaya ilişkin yeni kararlar alındı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verildi. Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Gençler de haberin ardından hastanelere koştu. 16 yaşındaki Emirhan Kırık, "İnşallah okula gideriz." derken kronik rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Aslı Yıldız "Okullar açılmadan aşı olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşıda iknanın önemini "Bir kişi akşama kadar 100 kişiye bulaştırıyorsa, 100 kişiden 3 kişi ölüyor. İkna ettiğimiz bir kişi ile belki 3 kişinin canını kurtarıyoruz" sözleriyle anlattı.



TAM EŞİKTEYİZ

Vaka artışının düştüğünü söyleyen Yiyit, "Rakamları düşürebilirsek şimdi beklediğimiz dalgayı eylül, ekim, kasıma atabiliriz ama sayıları aşağıya doğru çekemezsek yeni dalga pikini eylül ayında görürüz. Bu zamanda okulların açılmasına denk gelir. Tam bir eşikteyiz. Yeni vaka çıkışını durdurmamız gerekiyor." dedi. Aşının kıymetini anlamak için 'Muğla' örneğini veren Yiyit, şunları söyledi: "Muğla'da aşırı turist var ama oradakiler yüzde 90'ı aşılanmış. En az haftalık ortalama vaka onlarda çıkıyor. Aşılamanın ne kadar kıymetli olduğunu Muğla'da görebiliriz."

HEMEN 3. DOZ

"Okullar açacaksak, büyük kalabalıklar oluşturacaksak bu alanlardaki tüm kişileri aşılamalıyız." diyen Prof. Dr. Yiyit, "Yoğun bakımlardaki yatışlara bakarsak ya 3. doz aşısını olmayan yaşlılar ya da hiç aşı olmayan gençler. Çocuğunu okula gönderen bütün bireylerin eylül ayına kadar aşılarını olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

AŞI KARŞITLARI SALDIRIYOR

Organize bir aşı karşıtlığına maruz kaldıklarını anlatan Yiyit, "Aşı konusunda bilgi eksikliği ya da tereddütü olan grup daha büyük. Sosyal medyada akademisyenler aşı ilgili açıklama yapamıyor. Çünkü organize şekilde hesapları saldırıya uğruyor. Akademisyenleri konuşturmak istemeyen bir grup var. Sosyal medya alanı da daha çok aşı karşıtı kişilere kalıyor." dedi.

Yasemin Asan