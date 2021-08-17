https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin

Psikolojik sorunları konu alan Kırmızı Oda ve benzeri dizilerin çok izlenmesi, vatandaşın bu konuya olan ilgisini artırınca sağda solda sahte psikologlar türedi. İnternete ilan veren ve herhangi bir uzmanlığı olmayan kişilerin, saatlik ücreti bin liraya kadar çıkıyor. Uzmanlar, hizmet alınan kişilerin diplomasının sorgulanmasını tavsiye ediyor. Tüm kamu hastanelerinden ücretsiz alınabilecek bu hizmet için cebinizden ve sağlığınızdan olmayın uyarısı yapılıyor.
17 Ağustos 2021 07:03
+Aa- Yazdır
Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin


İzlenme rekorları kıran Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi diziler, psikolojiye olan ilgiyi artırınca işin piyasası ve fırsatçıları gecikmedi. Birkaç yapımın başarısıyla hemen her kanalda ağır psikolojik vakaları hikayeleştiren örnekler çoğaldı. 'Acaba bende de obsesif kompülsif bozukluk var mı?, Bipolar olabilir miyim? Aşamadığım sorunlar ne yapsam?' gibi sorgulamalarının etkisiyle birçok kişi soluğu psikologların yanında alıyor. Yakından takip edilen dizilerin dışında pandemi dönemindeki eve kapanmanın etkisini unutmamak gerekir. Aslında olumlu bir gelişme olarak bakılabilecek bu durumdan nemalanmaya çalışanlar, sorunları daha da artırabiliyor. Kısacası bu piyasa akıllara zarar türden.

PSİKOLOG DEĞİL FIRSATÇI TÜREDİ
İnternete reklam vererek isimlerini duyurmaya çalışanları biraz sorguladığınızda gerçekten uzman veya psikolog olmadıklarını anlayabilirsiniz. Çoğunun herhangi bir belgesi yok. Geçmişte yaşam koçu veya danışman adıyla hizmet verirken, yaptıkları iş şimdi bile tartışmalı olan bu kişiler toplumdaki duyarlılığı fırsata çeviriyor.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA AKTİFLER
İstanbul'un birçok semtinde özellikle hastanelere yakın bölgelerde 'Danışman, psikolojik gelişim uzmanı, psikolojik destek merkezi' isimlerle asılan tabelaları görebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de benzer şekilde kendine tam olarak psikolog demeden ama her koşulda anlamı oraya çıkan paylaşımlara rastlayabilirsiniz.

SAATİ BİN LİRAYA ÇIKIYOR
Rastgele aradığımız yerlerde standart bir tarife yok. Saatine 400 diyen olduğu gibi 1000 liraya kadar çıkan ücretler de var. Bazıları, önden görüşme yapıp teşhise göre fiyat vereceklerini ifade ediyor. Ülkemizde psikoloğa gitmek hala bir tabu olduğu için destek almak isteyenler bu merkezleri tam olarak araştırmıyor. Ne yazık ki mağduriyetler de, şikayet sitelerinden öteye gidemiyor.

HASTANEDEN ÜCRETSİZ HİZMET AL
Psikolog ve psikiyatrlar ise fırsatçılara karşı uyarırken, istenirse hastanelerden randevuyla ücretsiz destek alınabileceğini belirtiyor. Zira yalan yanlış yerlere binlerce liranızı kaptırdığınız gibi ruh sağlığınızdan olabilir, önüne geçilemez sorunlara kapı açabilirsiniz. Her koşulda psikolog olduğunu bildiğiniz kişilerden veya hastanelerdeki doktorlardan hizmet almakta fayda var.

İTİNA İLE DERT DİNLENİR
İstanbul'un sokak piyasası, girişimcilikte sınır tanımıyor. Simitçi, mısırcı, pilavcıdan sonra şimdi sıra seyyar psikologlarda. Yıllarca önce haberini yaptığımız ve kırmızı oda piyasasının ilk örneklerinden olan bu kişiler, 'İtina ile dert dinlenir' yazısıyla tavsiyede bulunuyor. Ücreti ise 5 liradan başlıyor. Aklımdaki son cümleler için sözü Gandhi'ye bırakayım: Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.

Orhan Orhun Ünal
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşılamada sıra 15 yaş üstünde
17 Ağustos 2021 07:20		 Hava sıcaklığı iç kesimlerde artacak - Haritalı
17 Ağustos 2021 06:30
17 Ağustos depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti
17 Ağustos 2021 04:13		 Kaybolan minik Zümra'dan acı haber geldi
17 Ağustos 2021 01:07
Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
16 Ağustos 2021 23:56		 31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor
16 Ağustos 2021 23:34
Görev tamam: Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda
16 Ağustos 2021 22:13		 Türkiye 2010'dan bu yana 300 bin kez 'sallandı'
16 Ağustos 2021 21:12
'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti
16 Ağustos 2021 20:30		 Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
16 Ağustos 2021 20:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Piyasalar Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı08:50 - Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı?08:45 - Müteahhidin oturduğu ev ayakta, yaptığı yerle bir08:37 - 9 gümrük müdürlüğündeki personele geçmişe yönelik hizmet puanı verilecek08:31 - Memur zammı pazarlığında son hafta08:27 - Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
08:15 - Sel mağdurlarına 30 milyon TL08:10 - UN Women ile Aile Bakanlığı'ndan ortak proje08:08 - Karayolları'ndan 'köprü' açıklaması: Bozkurt'taki sele neden olamaz08:08 - Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz08:00 - Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle07:43 - Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi?
07:39 - Tanju Özcan: Emirhan Yalçın'ın adı yaşatılacak07:25 - Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı07:20 - Aşılamada sıra 15 yaş üstünde07:10 - 'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı07:05 - Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor. Yalan habere 5 yıla kadar hapis
07:03 - Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın Göç İdaresi'nde iki kaçak göçmen grup arasında kavga çıktı
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Kaybolan minik Zümra'dan acı haber geldi
Hizmet birimi başka şehre taşınan kamu personelinin gitme dışında başka seçeneği var mı?
Memur zammı pazarlığında son hafta
Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor. Yalan habere 5 yıla kadar hapis
10 savcı görevlendirildi: DNA'dan kimlik tespiti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocukluğunu özlemek 1
iyi bir adım 1
çıtkırıldım 2
the good place 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
afganistan'dan kaçış 1
kafasına göre takılan insan 1
ne kadar soğukkanlısınız 2
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 1
SON İLANLAR
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam